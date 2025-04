Volvo/440 e GM/Celta batem em J. Távora

PRE Platina atendeu colisão

Neste fim de semana, a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência de um sinistro na PR-092, em Joaquim Távora. O acidente foi do tipo abalroamento transversal, envolvendo três veículos.

O primeiro, um GM/Celta, de Guapirama, conduzido por homem de 44 anos, trafegava pela rodovia no sentido Joaquim Távora a Santo Antônio da Platina quando se envolveu no acidente no Km 512 com o segundo, um Volvo/FH 440, de Palhoça(SC), dirigido por homem, de 50 anos.

Os dois motoristas não tiveram ferimentos aparentes e os veículos foram liberados para seus responsáveis após a ocorrência.