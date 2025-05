Como funcionam os algoritmos e as probabilidades nas slot machines

As máquinas de jogo, também conhecidas como slot machines, são um elemento básico dos casinos. Ao longo dos anos evoluíram desde basear o seu funcionamento em elementos mecânicos até à implementação de algoritmos 100% digitais. Neste artigo vamos ver a matemática por detrás dos slots – slots essas que fazem as delícias dos brasileiros. “Como funciona a aposta em esportes“, “Como funcionam as slots”, “Como saber as técnicas para ser bem-sucedido?” – tudo isto são perguntas que os brasileiros fazem diariamente e algumas delas terão resposta neste artigo. Venha daí!

Desde máquinas mecânicas a slots de vídeo

Se vamos falar sobre a geração de números nas slot machines, devemos diferenciar entre as máquinas mecânicas e as slots de vídeo atuais de alta qualidade, como o casino Crazy Time, um título da Evolution Gaming.

Em 1898, o mecânico Charles Fey desenhou a máquina “Liberty Bell”, considerada a primeira slot machine da história. O seu funcionamento era bastante básico, mas revolucionário para a época. Se três sinos estivessem alinhados ao rodar a alavanca, a máquina pagava cinquenta cêntimos.

Nos anos 70 nasceram os primeiros slots de vídeo. São máquinas que já não dependem da mecânica para produzir aleatoriedade, mas sim possuem um algoritmo que gera números e combinações para produzir um resultado aleatório.

O sistema avançou para as máquinas atuais que têm volatilidade controlada, várias linhas de pagamento, símbolos transformadores e até jackpots que são apresentados no mesmo ecrã onde decorre o jogo normal. Ou seja, embora o lucro dependa da obtenção pelo jogador de uma determinada combinação de símbolos, o mecanismo que funciona no interior da máquina sofreu uma transformação de 180 graus ao longo dos seus mais de 120 anos de história.

RNG

Um dos elementos-chave no processo operacional de slots ou máquinas de vídeo é o RNG, ou Gerador de Números Aleatórios. Este algoritmo baseia-se em sequências numéricas aleatórias. O mesmo cálculo inclui variáveis ​​como a frequência de pagamento e o retorno de cada máquina, conhecida no setor como RTP.

Embora haja quem afirme ter identificado padrões, a verdade é que o algoritmo funciona com um nível de sincronicidade e aleatoriedade que torna praticamente impossível prever os seus resultados.

Para além do RTP, que veremos mais à frente, existe uma outra variável importante chamada Hit Frequency. Representa a frequência com que a máquina fornece combinações vencedoras, sendo a base para o cálculo da volatilidade da máquina. Um slot volátil proporcionará grandes ganhos em menos tempo, enquanto um slot com baixa volatilidade proporcionará pequenos ganhos com relativa frequência.

RTP

A volatilidade, a RNG e a RTP são variáveis ​​que atuam como fatores imprevisíveis. Return To Player é uma configuração dentro do algoritmo que informa a máquina qual a percentagem do dinheiro introduzido que deve retornar ao apostador sob a forma de prémio.

A maioria das máquinas tem um RTP acima dos 90%. Isto significa que se introduzir 100 euros, a slot machine irá entregar 90 em prémios. Conhecer este valor é útil, pois uma percentagem mais elevada indica uma probabilidade mais elevada, enquanto um RTP baixo sugere que a máquina é “menos generosa”.

Os sites de avaliação de casinos costumam apresentar a percentagem de RTP de cada título para conhecimento do público. Saber que uma máquina tem um retorno elevado é valioso para os jogadores, por isso muitas pessoas focam-se neste número antes de escolher um jogo.

A percentagem é publicada pelos fabricantes e fortemente auditada por vários atores do setor, como as entidades reguladoras. Ou seja, um criador de jogos não pode publicar que uma máquina tem um RTP de 96% e então isso é mentira.

Qual o papel dos símbolos especiais?

Nas slot machines, os símbolos que aparecem no ecrã têm uma função diferente. Embora isto tenha acontecido desde o “Liberty Bell”, hoje as funções dos símbolos e das linhas de pagamento mudaram enormemente. As máquinas podem ter milhares de formas de vencer para além da combinação de três ou mais fatores.

Estas múltiplas formas de vitória ocorrem graças aos símbolos especiais. Por exemplo, os “stacked wilds” são símbolos Wild colocados verticalmente numa bobina, aumentando as probabilidades de formar combinações vencedoras nos Cassinos com aplicativos para celular.

Por outro lado, os “sticky wilds” são aqueles que substituem outros símbolos e permanecem no lugar durante múltiplas rondas, oferecendo oportunidades de correspondência contínua com símbolos idênticos. Nas slots de vídeo mais generosas existem normalmente símbolos colossais. São elementos que ocupam uma maior percentagem do ecrã, aumentando as probabilidades de obtenção de linhas de pagamento.

Por fim, uma funcionalidade como “avalanche” faz com que os símbolos de uma combinação vencedora explodam, abrindo espaço para novos símbolos e gerando oportunidades adicionais de vitória.

Concluindo

Em suma, o sucesso nas slot machines depende de uma combinação complexa de algoritmos aleatórios, como o RNG, e variáveis como o RTP e a volatilidade, que determinam a frequência e o valor dos prêmios. Embora existam estratégias para maximizar as chances, os resultados são fundamentalmente imprevisíveis, o que mantém o jogo emocionante e arriscado para os apostadores.