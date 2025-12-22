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Preso jacarezinhense em Santo Antônio da Platina na 153 (vídeo)

Minivan lotada de cigarros contrabandeados

 

Por volta das 03h45m da madrugada deste sábado, dia 20, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada no km 52 da BR-153, ao motorista de uma Nissan Livina de cor branca, em Santo Antônio da Platina.

O condutor desobeceu, empreendendo fuga em alta velocidade no sentido decrescente da rodovia, mas acabou desistindo e se entregou após alguns quilômetros de acompanhamento tático.

Inquirido, confessou que realizava o transporte de cigarros contrabandeados, o que foi confirmado em vistoria no compartimento de carga e banco traseiro, que estavam lotados.

As caixas de cigarros da marca Eight e encontravam encobertas na minivan por panos pretos a fim de tentar disfarçar.

Após realizada a identificação do envolvido, um homem de 33 anos, morador de Jacarezinho. O ilícito tinha como destino a cidade de Santo Antônio da Platina.

Diante das informações obtidas foi constatada ocorrência de Contrabando. O veículo, a carga e o preso foram entregues na Receita Federal de Londrina.

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