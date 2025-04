Sorteio realizado neste sábado

Jessica Silva Rosa (Facebook) ,que reside em Jacarezinho, e Bia Candido (Instagram), que mora no distrito de Monte Real, em Santo Antônio da Platina, foram as felizardas que ganharam, em sorteio, as Cestas de Páscoa.

A Promoção foi do Npdiario/Molini’s.

As duas já foram contatadas e receberam o prêmio.

Agradecemos todos os participantes.