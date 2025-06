Recuperados R$ 3 milhões de ladrões EM GUAPIRAMA

Operação conjunta apreende eletrônicos

Na manhã desta quarta-feira (12), por volta das 9h, a Polícia Militar, com apoio da inteligência da PRF e do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), prendeu dois indivíduos acusados de furto em uma base da empresa de telefonia Oi, no município de Guapirama.

Os dois estavam em um carro Ford Fiesta e já vinham sendo monitorados desde a noite anterior. As investigações apontavam que eles eram responsáveis por outros furtos de equipamentos eletrônicos no sudoeste do Paraná e também no estado de Santa Catarina.

Durante a abordagem, os policiais flagraram os envolvidos furtando placas eletrônicas da base. Ao todo, foram apreendidas 919 placas eletrônicas, além de 7 celulares, 1 tablet, 1 pé de cabra, 1 corta-frio e uma bolsa cheia de chaves e ferramentas usadas para facilitar os furtos. O valor total dos equipamentos recuperados é estimado em mais de R$ 3 milhões.

Após a prisão, os detidos foram levados ao hospital para exames de rotina e, em seguida, encaminhados ao DEPEN de Carlópolis, onde permanecem à disposição da Justiça.

A ação representa um importante golpe contra grupos criminosos que atuam em furtos de tecnologia na região.