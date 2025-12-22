Acidente causa um óbito e cinco feridos em J. Távora(vídeo)

Causas ainda são investigadas

Erivelton Bueno dos Santos perdeu a vida na manhã desta segunda-feira (dia 22) em batida que resultou em outras cinco pessoas feridas no KM 30 da rodovia PR-218, em Joaquim Távora.O homem de 46 anos dirigia um Fiat Uno e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML de Jacarezinho.

Aconteceu entre o entroncamento da PR-151 e a cidade de Joaquim Távora. O atendimento à ocorrência foi concluído por volta das 12h20. As causas da colisão ainda estão sendo apuradas.

De acordo com as informações oficiais, envolveu um Peugeot 206, com placas de Arapoti, e um Fiat Uno, de Assis Chateaubriand(PR) O Peugeot era conduzido por um homem de 40 anos, que ficou ferido e foi levado ao Pronto-Socorro de Joaquim Távora. Não foi possível realizar o teste do bafômetro, pois o motorista precisou de atendimento médico imediato.

No Uno também estavam quatro passageiras — uma mulher de 50 anos, uma adolescente de 15 anos, uma menina de 11 anos e uma criança de 6 anos. Todas ficaram feridas e foram socorridas para o Pronto-Socorro tavorense.

Segundo o levantamento feito no local, um dos veículos seguia sentido Joaquim Távora, enquanto o outro vinha no sentido contrário.

A EPR litoral Pioneiro ajudou no socorro.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.