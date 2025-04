Sepultado corpo de JOVEM morto em acidente (VÍDEO)

Motorista de Focus acusada de homicídio culposo

Exclusivo: Jefferson Alves da Silva (fotos), faleceu às 21h47m deste sábado, dia 12, na avenida José Palma Rennó, em Santo Antônio da Platina. Ele colidiu sua Honda Twister 250 contra um Ford Focus, cuja motorista de 49 anos não tinha CNH(Carteira Nacional de Habilitação).

Foi presa pela Polícia Militar porque, junto com um comparsa, tentou ludibriar a corporação alegando que era ele quem estaria dirigindo.

Está recolhida na cadeia local, especial para mulheres. Pelo Art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro ela praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor: Pena – detenção, de dois a quatro ano, e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Pelo Art. 312 do CTB Inovar artificiosamente, em caso de sinistro automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz:

O homicídio culposo ocorre quando uma pessoa morre como resultado de uma ação ou omissão desatenta do agente, que não tinha a intenção de causar o resultado fatal.

O Corpo de Bombeiros Platinense atendeu a ocorrência. O jovem, inconsciente, apresentava traumatismo craniano, escoriações e fraturas em arcos costais ( ossos chatos e elásticos que se articulam anteriormente ao esterno, posteriormente aos corpos vertebrai).

Natural de São José dos Campos (SP), há sete meses morava na cidade e trabalhava como inspetor na Extinorpi. Residia com o avô no Bairro Aparecidinho 2, O corpo esteve no IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho, foi velado na Funerária Santo Antônio (avenida Oliveira Motta) e o sepultamento na manhã segunda-feira, dia 14, no Cemitério Parque das Oliveiras. Chegou a ser “noticiado” que a condutora estaria presa por embriaguez ao volante e que Jefferson seria enterrado neste domingo. Não são verdades. Rede Social não é Jornal. Procure sempre se informar por veículo de comunicação sério e de credibilidade.