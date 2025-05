Acidente FERE três em BANDEIRANTES

Colisão entre duas motos

Na tarde de quinta-feira, 1º de maio, uma colisão entre duas motocicletas deixou três pessoas feridas no KM 5 da Estrada da Yara, PR-519 Rodovia TSUNETO MATSUBARA, que liga a cidade de Bandeirantes aos bairros Jacutinga e Yara.

De acordo com informações apuradas no local, o acidente ocorreu nas proximidades da entrada do pesque-pague no bairro Jacutinga. Uma das motocicletas, reduziu a velocidade para realizar uma conversão à esquerda, com destino à estrada rural que leva ao pesque pague. A outra motocicleta, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo fortemente na lateral da moto.

O impacto deixou três pessoas feridas: um rapaz e uma moça, além do outro condutor envolvido. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU de Bandeirantes foram acionadas e prestaram atendimento no local. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro da cidade com ferimentos considerados leves, apresentando apenas escoriações. As motos envolvidas foram uma HONDA – CG 150 TITAN ES, Cor: Cinza e uma YAMAHA – XTZ250 LANDER, Cor: Azul, ambas de Bandeirantes.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes/ Colaboração: www.radioboiadeiro.com.br