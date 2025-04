Acidente em Andirá deixa quatro feridos

Envolveu três veículos

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu na tarde de 5 de outubro, sábado, um acidente complexo envolvendo três veículos na PR-092, em Andirá.

Um FIAT/UNO, de Candido Mota/SP, dirigido por um jovem de 22, trafegava pela rodovia no sentido BR-369 ao bairro Aparecidinho quando se envolveu no acidente com outros dois veículos no Km 388, um CHEVROLET/ONIX, de Palmital/SP, conduzido por uma mulher de 32 anos, além dela, o passageiro de 31 anos, e outro CHEVROLET/ONIX, de Andirá, dirigido por homem de 46 anos.

Todos os envolvidos foram encaminhados a hospitais para atendimento médico, pois tiveram ferimentos.

A rodovia ficou parcialmente interditada durante a retirada dos veículos, e a equipe de resgate aguardou no local para a entrega dos bens aos responsáveis.