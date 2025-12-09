ACIDENTE ENTRE caminhão e ônibus em JACAREZINHO

Equipes de emergência atuaram na sinalização e atendimento aos ocupantes

Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus foi registrado na manhã desta terça-feira na BR-153, em Jacarezinho, mobilizando equipes de emergência e gerando atenção redobrada no trânsito.

Apesar do susto, não houve vítimas.

Todos os ocupantes dos veículos foram avaliados no local, sem necessidade de encaminhamento ao Pronto Socorro ou Santa Casa.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e da concessionária EPR atuaram no atendimento à ocorrência, realizando a sinalização da pista e orientando motoristas para garantir a segurança no trecho (Texto e fotos: Bora Ver).