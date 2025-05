Acidente entre moto e Van deixa um FERIDO

PRE de Cornélio Procópio atendeu ocorrência

Na tarde desta quarta-feira (07), um acidente do tipo foi registrado no km 346 da PR-090, no município de Jataizinho. A ocorrência foi atendida pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) por volta das 12h.

O choque envolveu uma Honda/CG160 com placas de Maringá, conduzida por um rapaz de 27 anos, que sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Assaí. O veículo foi retido com base no artigo 230, inciso V do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O outro veículo envolvido foi uma van Renault/Master, com placas de Londrina, dirigido por um homem de 39 anos, que saiu ileso do acidente. O teste do bafômetro realizado no local apontou 0,00 mg/l para o condutor da van. Já o motociclista não pôde ser submetido ao exame por estar hospitalizado.

Segundo informações colhidas no local, a motocicleta seguia no sentido Assaí–Entroncamento da BR-369 quando, ao atingir uma curva acentuada em declive com faixa adicional, colidiu lateralmente com a van que vinha no sentido contrário.