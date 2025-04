Acidente envolve quatro veículos

Motorista responsável pela batida tentou fugir

Na manhã desta sexta-feira dia 25,um acidente envolvendo quatro veículos foi registrado no KM-63 da BR-369, próximo ao Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes.

Segundo informações, um Hyundai HB-20, de cor cinza escuro e placas de Bandeirantes (foto abaixo), seguia no sentido Cornélio Procópio com um casal a bordo.

Um Ford Courier que vinha no sentido contrário, tentou realizar uma ultrapassagem em local proibido. Para evitar uma colisão frontal com a picape, o motorista do HB-20 desviou para o outro lado, momento em que acabou colidindo violentamente contra a parte traseira de uma carreta Scania, que trafegava no sentido Bandeirantes/Santa Mariana.

Logo em seguida, Fiat Pálio, também de cor cinza escuro e placas de Cornélio Procópio (foto acima), conduzido por uma mulher, colidiu na traseira do HB-20. O impacto causou danos materiais.

Não houve vítimas com ferimentos graves. A esposa do motorista do HB-20 teve ferimentos leves e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Bandeirantes. A condutora do Pálio também apenas escoriações e recebeu atendimento pelas equipes de resgate, incluindo a Defesa Civil e a Concessionária EPR.

O motorista do caminhão Scania e o condutor do HB-20 não se machucaram. O veículo Courier que teria provocado o acidente ao fazer a ultrapassagem irregular, não parou no local, mas quem dirigia foi posteriormente abordado pela PM na entrada de Cornélio Procópio.

Atenderam a ocorrência equipes da Polícias Militar, Rodoviária Federal, Concessionária EPR, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros de Bandeirantes (Reportagem: Cleverson Rodrigues/Rádio Boiadeiro).