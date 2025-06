Andirá: Motorista foge após bater EM moto

Acidente foi na PR-092

Na madrugada deste domingo, dia oito, um acidente aconteceu na PR-092, no KM 383, em Andirá. A batida envolveu um carro e uma moto e ocorreu em um trecho de pista simples, com faixa dupla contínua e reta, durante uma chuva.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual e com a motorista envolvida, um VW Fox, com placas de Barra do Jacaré, seguia no sentido da PR-517 para a BR-369 quando bateu na traseira de uma moto Honda XRE 300, de Cambará, que estava à frente.

A motociclista, de 29 anos, não se feriu. Ela fez o teste do bafômetro, que deu resultado zero, descartando consumo de álcool. Já o motorista do carro fugiu antes da chegada da polícia e ainda não foi identificado.

O caso está sendo investigado para tentar localizar o condutor do Fox.