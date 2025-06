Andiraense morre ao cair de viaduto no RJ

Motorista tentou ajudar em incêndio

Rodrigo Draagoni (fotos) de 40 anos e natural de Andirá, morreu na madrugada desta segunda-feira (9) após despencar de um viaduto no km 298 da Via Dutra, em Porto Real (RJ). O acidente aconteceu por volta das três horas.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta que seguia sentido São Paulo precisou parar no acostamento devido a um princípio de incêndio. Ao notar a situação, Rodrigo — que dirigia um caminhão em direção ao Rio de Janeiro — estacionou sobre o viaduto e desceu para ajudar a conter as chamas.

Ainda segundo a PRF, a baixa visibilidade fez com que ele pulasse a mureta sem perceber um vão entre as pistas; a queda foi de aproximadamente dez metros. O caminhoneiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.