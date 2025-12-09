Anunciada nova sede de bombeiros: Assista

Deputado Pedro Lupion viabiliza obra

O município de Santo Antônio da Platina deu um passo importante rumo à construção de um novo batalhão do Corpo de Bombeiros. O deputado federal Pedro Lupion (Republicanos) anunciou nesta segunda-feira (8) que o projeto já conta com recursos assegurados e avança para a etapa de conclusão dos projetos complementares, após reunião realizada na Secretaria de Segurança Pública do Paraná.

O encontro reuniu o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Antonio Geraldo Hiller Lino, além de equipes técnicas e diretores responsáveis pelas obras da pasta. Lupion confirmou que o antigo prédio do DNIT foi oficialmente concedido para receber o novo quartel, estrutura considerada essencial para atender a crescente demanda regional.

“O projeto está aprovado, o dinheiro garantido, e agora seguem os projetos complementares. É algo que ainda leva um tempo, mas é uma grande notícia. Logo teremos um novo quartel para atender Santo Antônio da Platina e toda a região”, afirmou o deputado.

O imóvel mencionado pelo parlamentar é contíguo ao Estádio José Eleutério da Silva, e fica na esquina das Ruas Agostinho Rodrigues Ferreira e Major Infante Vieira, na Vila São José(vídeo e fotos). Onde era, antigamente, o Denit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) e, atualmente, funciona o Departamento Municipal de Trânsito.

O comandante dos bombeiros hoje é o Major Ezequiel Siqueira.

Lupion também lembrou que o município abriga, desde 2011, o Subgrupamento de Bombeiros Independente (SGBI), atualmente comandado pelo major Siqueira, e destacou que a nova estrutura ampliará ainda mais a capacidade operacional da corporação.

Reforço à segurança no Norte Pioneiro – O futuro batalhão deve fortalecer o atendimento em prevenção e combate a incêndios, salvamentos, ocorrências de resgate e ações de defesa civil em diversos municípios do Norte Pioneiro. A nova unidade substituirá as instalações atuais, consideradas limitadas diante das demandas da região.

Com recursos garantidos e local definido, o avanço do projeto é visto como um marco para a segurança pública da região. A expectativa é que o novo quartel traga melhorias significativas no atendimento à população e mais eficiência nas operações do Corpo de Bombeiros.