Preso traficante com 635 kg de maconha em Santo Antônio da Platina (ASSISTAM)

Ação das Polícias Militar e Rodoviária Federal

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Santo Antônio da Platina apreendeu 635 quilos de maconha neste sábado, dia primeiro.

Por volta das 09:00, a PRF fiscalizava o trânsito no entroncamento da BR-153 com a PR-439 e deu voz de abordagem ao Fiat/Toro, cujo condutor desobedeceu e iniciou uma fuga em velocidade incompatível com a região.

Equipes da Polícia Militar platinense auxiliaram no acompanhamento tático.

Após alguns quilômetros, o motorista do veículo entrou numa estrada rural e continuou por mais 11 quilômetros parando após o pneu ser danificado, não conseguindo mais continuar a fuga. Alcançado na sequência.

Localizaram exatos 635,6 kg de maconha no interior da camionete.

O motorista, um homem de 36 anos, morador de Guarulhos/SP, informou ter pegado a droga em Eldorado/MS e entregaria em São Paulo/SP.

Tudo foi entregue na Delegacia da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.