EM JACAREZINHO apreendidos por tráfico de drogas

Durante operação com cão farejador

Na manhã de sexta-feira (1º), dois adolescentes foram apreendidos por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora das Graças, em Jacarezinho. A ação foi realizada pela Equipe de Operações com Cães da Polícia Militar.

Durante patrulhamento preventivo, os policiais se aproximaram do cruzamento entre as ruas Maracaju e Edvirgens Nucini, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os adolescentes correram para o interior de uma residência, mas foram rapidamente alcançados e abordados pela equipe.

Nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal. No entanto, os policiais notaram que um dos jovens tentou esconder algo antes da abordagem. Com o apoio do cão farejador K9 Drak, foi feita uma varredura na área, resultando na localização de uma bolsa contendo 26 pedras de crack embaladas de forma artesanal, organizadas em formato semelhante a um terço.

Diante do flagrante, os adolescentes foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho, junto com o entorpecente apreendido e a quantia de R$ 79,00 em dinheiro. O caso segue sob investigação.