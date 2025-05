BATIDA em TREVO platinense fere dois

PRE de Siqueira Campos atendeu

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu acidente com feridos na segunda-feira, 17, na PR-439, no trevo de entrada de Santo Antônio da Platina no trecho destino Ribeirão do Pinhal e Abatiá.

Uma YAMAHA/MT03 ABS, placa de Santo Antônio da Platina, pilotada por jovem (21 anos), transitava pela Rodovia, onde no Km 62 chocou-se transversalmente com um Ford/CARGO 2622, de São José dos Pinhais, dirigido por homem (57 anos), o qual estava no trevo para acessar a Avenida Oliveira Mota.

O piloto e o passageiro (26 anos) tiveram ferimentos, sendo encaminhados ao Pronto Socorro platinense.

O motorista do caminhão não se machucou.