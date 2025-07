Blitz DA Lei SECA em SIQUEIRA CAMPOS

Operação aplicou multas e identificou diversas irregularidades

A Polícia Militar realizou no fim de semana uma Operação Lei Seca em Siqueira Campos com o objetivo de aumentar a segurança no trânsito e coibir irregularidades, principalmente a condução de veículos sob efeito de álcool.

A ação aconteceu entre 21h e meia-noite, com apoio de equipes do 2º Batalhão da PM. Durante a blitz, foram abordados 35 carros e 14 motos, resultando na aplicação de 24 multas e na realização de 18 testes do bafômetro.

Entre as infrações mais comuns estavam dirigir sem habilitação, licenciamento atrasado, recusa ao teste do bafômetro, falta de equipamentos obrigatórios e o não uso do cinto de segurança.

De acordo com a Polícia Militar, ações como essa são importantes para evitar acidentes e salvar vidas. A presença dos policiais nas ruas e a fiscalização rigorosa ajudam a manter a ordem e a segurança no trânsito.