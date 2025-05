Blitz Maio Amarelo em Ibaiti (assistam)

Ações integradas de conscientização no trânsito e combate à dengue

O Batalhão de Polícia Rodoviária Posto Policial Ibaiti, em parceria com outros órgãos públicos envolvidos direta e indiretamente com a segurança no trânsito em geral, realizaram uma “BLITZ EDUCATIVA”, junto a rodovia PR 272, Km 95, município de Ibaiti.

O evento se deu por conta da “CAMPANHA MAIO AMARELO”, concebido como um movimento internacional de conscientização para redução de sinistros de trânsito, contando assim com a participação de representantes do PRv Ibaiti, 3ª Cia./2º BPM, Corpo de Bombeiros, DER, 27ª Ciretran, Demutran, Samu, Secretaria de Saúde Municipal de Ibaiti, Casa Civil do Paraná, somando-se a 35 profissionais.

Na ocasião, orientados 260 condutores de veículos que transitavam pelo local entre caminhões, automóveis, motocicletas entre outros, oportunidade em que para melhor ilustrar também foram distribuídos materiais tipo cartilhas, folders, adesivos, teste de bafômetro descartável, entre outros, com foco ao respeito as leis de trânsito, bem como preservação da vida.

Estava sinalizado por cones, viaturas ostensivas e com dispositivos luminosos acionados, o que causava impacto e chamava a atenção dos usuários da via, pois em primeiro momento ao se deparar com aquele cenário, logo imaginavam tratar-se de sinistro de trânsito, contudo, ficavam mais tranquilas e felizes ao serem orientados sobre a segurança no trânsito.

Aproveitando a “Campanha Maio Amarelo”, a Secretaria de Saúde Municipal de Ibaiti também realizou a distribuição de materiais orientativos sobre a DENGUE, tendo por objetivo informar e engajar a população sobre a importância de eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, e adotar medidas preventivas.