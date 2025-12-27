Caminhão pega FOGO em Santo Antônio da Platina: assista vídeos

No trecho da PR-439 entre Ribeirão do Pinhal

Exclusivo: Aconteceu incêndio em um caminhão baú, carregado com carne suína no km 40 da PR-439 às 5h40m desta quarta-feira, dia 24, em Santo Antônio da Platina.

No trecho da rodovia que liga Londrina a Santo Antônio da Platina, o veículo, um Volkswagen Iveco Constellation 17-210, transportava carga destinada ao Frigorífico Boi Dourado.

O condutor, identificado como Valdinei Soares (foto), de 53 anos, relatou ao Npdiario que o fogo teve início na parte frontal, provavelmente causado por pane elétrica. ” eu estava sozinho e me assustei muito, o fogo se alastrou rápido; consegui parar e pular”, assinalou.

O incêndio consumiu a cabine inicialmente, e na sequência, tudo que havia no caminhão, inclusive a carne. Mas, não provovou ferimentos no motorista.

O medo foi grande, especialmente pelas festas de fim de ano, quando há muitos acidentes. “Foi um livramento de Deus”, comentou Valdinei, ao ser questionado sobre o ocorrido.

A Polícia Rodoviária Estadual e Corpo de Bombeiros contiveram as chamas que ainda persistiam em focos isolados.