Caminhão tomba e fere motorista em Siqueira CAMPOS

Homem de 45 anos foi socorrido pelo SAMU

Um caminhão articulado se envolveu em um acidente na tarde da terça-feira (dia 28), no KM 285 da PR-092, em Siqueira Campos. O motorista, um homem de 45 anos, ficou ferido e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com a Unidade Operacional de Santo Antônio da Platina da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o conjunto veicular Volvo/FH (placas de Jaraguá do Sul/SC) seguia pela rodovia no sentido do entroncamento com a PR-272 em direção a Quatiguá quando ocorreu o acidente. A razão da colisão não pôde ser identificada no local, uma vez que não houve declaração de envolvido que permitisse esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

O condutor foi encaminhado ao pronto-socorro de Siqueira Campos para atendimento médico. Em razão dos ferimentos, ele não realizou o teste do etilômetro.

O caminhão e os três semirreboques envolvidos foram liberados ao proprietário e removidos por guincho.

A PRE confeccionou o Boletim de Ocorrência Unificado (BOU), que foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Siqueira Campos, responsável por dar continuidade às investigações e adotar as providências cabíveis para apurar as causas do acidente.

Durante o atendimento da ocorrência, uma operação policial que seria realizada na PR-092, no km 326, entre as 14h e as 17h, precisou ser cancelada.