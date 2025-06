CAMINHÃO TOMBA entre Wenceslau Braz E SIQUEIRA Campos

PRE de Ibaiti atendeu ocorrência

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu a uma ocorrência na PR-092 de tombamento de um caminhão Mercedes-Benz, o qual era acoplado a semirreboque.

O veículo seguia na Rodovia, no sentido de Wenceslau Braz a Siqueira Campos, transportando chapas de MDF, quando no Km 276 tombou. A carga transportada foi derramada na via, o que ocasionou a interdição parcial da pista. A concessionária EPR prestou atendimento e realizou a orientação do trânsito na modalidade “Pare e siga”.

O motorista, homem de 37 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à Sant Casa de Siqueira Campos pela equipe do SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).