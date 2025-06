Localizado no Campinho A Polícia Militar do Paraná, por meio do 2º BPM, cumpriu um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da cidade de Ibaiti.

Após tomar conhecimento da ordem judicial, a equipe Patrulha Rural Charlie deslocou-se até o distrito do Campinho, onde localizou o indivíduo alvo do mandado. Ele foi cientificado da decisão judicial e conduzido à sede da 3ª Companhia para a formalização do boletim de ocorrência.

Na sequência, o detido foi encaminhado ao hospital para a realização do laudo de integridade física e, posteriormente, entregue ao Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) para o cumprimento das medidas legais.