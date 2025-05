Carro derrapa em curva e colide com barreira na PR-435

Motorista de 64 anos se feriu

Um acidente foi registrado no KM 04 da PR-435, no município de Congonhinhas. O condutor de um VW/T-Cross com placas de Fortaleza (CE) perdeu o controle do veículo em uma curva acentuada e colidiu contra uma barreira de proteção, provocando o acidente.

O motorista, de 64 anos, sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido por equipes locais, sendo encaminhado ao Hospital Municipal São Francisco de Congonhinhas. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o teste do bafômetro acusou 0,00 mg/L, descartando a ingestão de álcool.