Polícia Civil prende homem na Vila Maria

Por lesão corporal em Jacarezinho

A Polícia Civil de Jacarezinho efetuou na manhã desta quarta-feira a prisão de um homem de 39 anos na Vila Maria, em cumprimento a mandado judicial por regressão cautelar. A operação foi realizada na Rua Atenor Rocha, número 153.

O preso, que teve sua identidade preservada, foi detido em decorrência de mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Jacarezinho, após decisão que determinou a regressão do regime prisional.

Conforme consta no mandado, responde por crime tipificado no artigo 129 da Lei 2848 (Código Penal), com pena restante de 3 meses e 15 dias de reclusão.

“A operação transcorreu dentro da normalidade, cumprindo rigorosamente as determinações judiciais. O preso foi devidamente encaminhado à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanecerá à disposição da Justiça”, declarou o delegado Tristão Antônio Borborema, adjunto da 12ª Subdivisão Policial.

O caso tramita sob regime de segredo de justiça, e maiores detalhes sobre as circunstâncias que levaram à regressão cautelar não foram divulgados pelas autoridades policiais.​​​​​​​​​​​​​​​​ Participaram da operação os agentes Guilherme, Scylla, Leomar e Roberto.