Colisão envolve 3 veículos em trevo

Em Wenceslau Braz na PR-092

Nesta semana, um acidente de trânsito ocorreu no trevo de acesso à PR-958, no quilômetro 249 da PR-092, envolvendo três veículos. O primeiro motorista, de 37 anos, não sofreu ferimentos.

Dirigia um VW Spacecross GII, com placas de São Paulo. Na colisão uma mulher de 57 anos sofreu alguns ferimentos e foi imediatamente encaminhada para o Hospital São Sebastião de Wenceslau Braz para receber atendimento médico.

De acordo com a declaração do rapaz, a batida ocorreu quando ele transitava pela PR-092 e se chocou com um terceiro veículo, que cruzava o trevo, ocasionando o incidente. As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar as causas e responsabilidades.