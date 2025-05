Colisão frontal na PR-090 deixa um ferido

PRE de Santo Antônio da Platina atendeu

Na última terça-feira (29), uma colisão frontal entre um caminhão Mercedes-Benz Atron e uma caminhonete Toyota Hilux foi registrada no km 346 da PR-090, em Assaí, em local com ultrapassagem proibida.

O caminhão seguia no sentido Assaí–São Sebastião da Amoreira quando colidiu com a caminhonete que trafegava no sentido contrário. O condutor do caminhão, de 34 anos, saiu ileso e testou 0,00mg/l no etilômetro. Já o motorista da Hilux, de 54 anos, teve ferimentos leves. Ele não realizou o teste do bafômetro.

A Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência entre 13h30m e 15h30m.