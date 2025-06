Liberada pista da BR-153 em Santo Antônio

Fluxo normalizado a partir das 8h15m

Desde duas horas desta sexta-feira (22), a PRF estava em atendimento a um sinistro nas proximidades do KM 54 da BR-153, município de Santo Antônio da Platina. Envolveu um caminhão e um automóvel do tipo colisão frontal; apesar disso apenas o condutor do carro se feriu de maneira leve.

O caminhão (Bitrem) tombou sobre a rodovia, onde derramou toda sua carga de soja; a via foi interditada em ambos os sentidos.

Equipes trabalharam no local para desobstruir totalmente a pista e retomar a fluidez do trânsito.

Alternativamente os motoristas seguiam no sentido crescente (Curitiba) puderam utilizar PR- 092, com acesso no KM 52 da BR-153.

Para aqueles que estão no sentido decrescente, a opção foi realizar o desvio entrando na PR-218 sentido Guapirama, ou Jundiaí de Sul, com acesso pelos KMs 68 ou 66, respectivamente.

A partir de 6h46m apenas meia pista e às 8h15m normalizou.

A PRF, a JJ Pronta Resposta e a JJ Resgate atenderam a ocorrência.