Comandante regional se reúne com 2º BPM

Pauta: Segurança Pública do Norte Pioneiro

O comandante do 2º Comando Regional de Polícia Militar – Londrina, Coronel Walter João Marques Luiz, se reuniu com o Subcomandante do 2º Batalhão, Major Carlos Ricelli Leal, para análise do panorama da segurança pública do Norte Pioneiro.

Na ocasião, discutidas as estratégias para melhoria na aplicação do policiamento, meios logísticos e efetivos disponíveis, bem como os resultados comparativos 2023/2024.

A verificação dos dados demonstrou resultado positivo: o número de mortes violentas diminuiu em 25%; furtos e roubos diminuíram 17,8%; Furtos e roubos de veículos diminuíram 14,1% e, consequentemente, havendo menos veículos a recuperar; aumento de 13% no número de armas apreendidas, entre outros resultados positivos. ( quadro anexo)

“Essas melhorias nos índices refletem a eficácia do policiamento ostensivo, preventivo e repressivo, que impactaram de forma extremamente positiva na qualidade de vida do cidadão do norte pioneiro e a busca para policiamento cada vez mais eficiente será constante”, afirmou Major Leal ao Comandante Regional, no encerramento da reunião.