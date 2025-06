Homem condenado a 21 anos por MORTE DURANTE churrasco

Crime em Wenceslau Braz motivado por ciúmes Um homem foi condenado a 21 anos de prisão pelo Tribunal do Júri de Wenceslau Braz, no fórum local (foto) por matar um conhecido durante um churrasco, em 7 de abril de 2024, na Vila Formosa.

De acordo com o Ministério Público o réu invadiu uma casa onde acontecia uma confraternização com mulheres e crianças. Ele pulou o muro armado com uma faca e atacou um homem com quem tinha desavenças. Durante a briga, outra pessoa tentou intervir e acabou sendo esfaqueada na coxa. A facada atingiu a artéria femoral e causou a morte quase imediata dessa vítima.

Segundo a acusação, o motivo do crime foi fútil: o agressor não aceitava que sua ex-mulher, de quem estava separado há seis anos, estivesse em outro relacionamento. A promotoria também destacou que ele dificultou a defesa das vítimas ao agir de surpresa.

O júri, presidido pelo juiz Rodrigo Will Ribeiro (foto) durou 22 horas seguidas. A família da vítima acompanhou toda a sessão no plenário. O condenado, que já estava preso, continuará na cadeia para cumprir a pena.