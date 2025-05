Condenado a 28 anos por fratricídio em WB

Crime ocorreu em maio de 2024 na Vila Formosa

Foi realizada a sessão do Tribunal do Júri que julgou Genésio dos Santos, de 67 anos, acusado de matar o próprio irmão, Moacir Aparecido dos Santos, de 60 anos à época do crime. O julgamento ocorreu no Fórum da Comarca de Wenceslau Braz.

O crime aconteceu no dia 2 de maio de 2024, por volta das 11h40m, na residência onde ambos moravam, localizada na Vila Formosa. Segundo a denúncia, o homicídio ocorreu após uma discussão envolvendo a partilha de um imóvel herdado, o que levou à qualificação do crime por motivo fútil. O golpe de uma faca no pescoço causou o óbito.

Genésio dos Santos, que já possuía antecedentes criminais, foi condenado no final de semana a 28 anos de reclusão. A defesa, no entanto, manifestou a intenção de recorrer da sentença.

Por motivos de preservação da intimidade familiar e da vizinhança, outras informações relacionadas ao processo não foram divulgadas.

Essa audiência pública é promovida quando um crime doloso contra a vida é julgado por um júri popular, composto por jurados sorteados e um juiz presidente. É uma fase importante do processo criminal, que começa com a pronúncia do réu e termina com a decisão do Conselho de Sentença.

Fatricídio é o ato de matar o próprio irmão.

