Condutor foge pela PR-092 em Quatiguá

Motociclista ficou ferido

A Polícia Militar Rodoviária atendeu a um acidente no KM 300 da PR-092, no município de Quatiguá, envolvendo um automóvel e uma Honda CG 125 Titan, com placa da cidade.

O motorista do veículo envolvido fugiu do local antes da chegada da equipe. Já o motociclista, identificado como de 21 anos, não possuía habilitação e sofreu ferimentos. Ele foi socorrido ao Pronto Socorro de Quatiguá e, posteriormente, transferido para o Hospital de Jacarezinho.

O teste etilométrico não foi realizado devido ao estado de saúde do condutor, que permanecia hospitalizado. O local do acidente é uma pista simples, em reta, com faixa dupla contínua e limite de velocidade de 80 km/h.

A motocicleta foi liberada no local. O caso segue em investigação para identificar o condutor do veículo que fugiu da cena.