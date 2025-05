Corpo de Bombeiros de Jacarezinho festeja 40 anos de atividades

Uma história de dedicação e heroísmo

Neste ano especial, o Corpo de Bombeiros Militar de Jacarezinho celebra 40 anos de serviço à comunidade, marcando uma trajetória de compromisso, coragem e profissionalismo. Desde sua fundação, a corporação tem sido um pilar essencial na segurança da população, atuando com bravura em situações de emergência, resgates, incêndios e ações preventivas.

Ao longo dessas quatro décadas, cada bombeiro que vestiu essa farda deixou sua marca na história da instituição, sempre com o propósito de salvar vidas e proteger o patrimônio. A dedicação incansável desses homens e mulheres reforça a missão de servir com excelência, enfrentando desafios diários com espírito de equipe e amor à profissão.

Foi realizada cerimônia para marcar a data.

“‘Neste momento de comemoração, rendemos nossa homenagem a todos que fizeram e fazem parte dessa jornada, desde os pioneiros até os atuais integrantes do Corpo de Bombeiros Militar de Jacarezinho. Que essa história continue sendo escrita com o mesmo comprometimento e respeito à vida, fortalecendo ainda mais o vínculo de confiança entre a corporação e a comunidade'”, disse o major Siqueira.