Corpo de professora está em LONDRINA

Era professora de Língua Portuguesa e Educação Especial, tendo trabalhado na Apae e Colégio Estadual Tiradentes. Formada pela UENP, antiga Fafija, em Jacarezinho.

Conceituada, era de família de Abatiá, mas morava há muitos anos em Santo Antônio da Platina.

Deixa uma filha, advogada e grávida, e um filho de quatro anos.

O homem com quem conversava no estabelecimento comercial não era seu namorado. Ela parou no local para comprar algum item. Estava na hora errada perto de uma pessoa com várias passagens criminais.

Patrick Ricardo de Oliveira (foto abaixo) , de 32 anos, era perigoso e com muitos desafetos. Envolvido em roubos, homicídio e tráfico de drogas, de acordo com fontes policiais.