Ação da Polícia Militar

A Polícia Militar de São José da Boa Vista atendeu ocorrência na Vila Centenário no fim de semana.

Em patrulhamento, abordaram indivíduo suspeito, com o qual foi encontrado uma porção de crack no bolso esquerdo do seu calção.

O rapaz foi detido e encaminhado para os devidos procedimentos.