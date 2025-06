Enterrados 2 corpos de jovens sem velório em S. Antônio: vídeo

Na tarde desta quinta-feira

Exclusivo: Os corpos de Kaíque Felipe Rota dos Santos (foto acima) de 20 anos, e do amigo dele, Luiz Henrique Sabino (foto abaixo), 19 – não foram velados – e foram sepultados na tarde desta quinta-feira, no Cemitério Parque das Oliveiras, após cerca de 24 horas de encontrados. A família se indignou e culpou a demora na liberação por parte do Instituto Médico Legal de Jacarezinho, que nunca se pronuncia à Imprensa.

A dupla foi achada por um popular no início da tarde desta quarta-feira, dia cinco. Essa pessoa avisou a Polícia Militar de Santo Antônio da Platina.

A corporação localizou os dois numa mata à margem do KM 357 da PR-092, na Fazenda Cem Alqueires, perto do distrito do Monte Real e a 14 quilômetros da zona urbana platinense.

As famílias de ambos já tinham solicitado ajuda das autoridades, pois permaneciam desaparecidos há cinco dias. Os corpos estavam ao lado de uma motocicleta (de cores azul e preta) de 150 cc. Luiz Henrique é quem conduzia o veículo.

Policiais civis, incluindo o delegado Rafael Guimarães, e a Científica, também foram investigar o local, numa curva aberta da rodovia e “entrada” da moto na mata rasteira. Não havia marcas de frenagem.

O pai, Antônio, e uma tia, de Caíque chegaram ao lugar por volta das 17 horas, obviamente muito nervosos. Os pais possuem outros quatro filhos.

O mais provável é que tenha sido um acidente.