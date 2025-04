Filho de dr. Orlando Pinheiro agradece apoios (veja vídeos)

E dará detalhes do velório e sepultamento

Na manhã desta segunda-feira, dia 21, o médico André Bertoni gravou um vídeo agradecendo à todos pela solidariedade, orações e elogios ao seu genitor. Também prometeu dar notícias assim que as tiver sobre o velório e enterro do corpo.

Uma curiosidade: No perfil do WhatsApp do Orlandinho (como os amigos mais antigos o chamavam) tem uma pergunta escrita por ele, em inglês: Are we just stardust? Tradução: Somos apenas poeira estelar?

E no dia 13 de abril de 2025, às 12h55m, com imagem junto com Ivonete (foto abaixo) , escreveu no Facebook: “Na estrada … Let’s Road”.

O ginecologista e obstetra de Santo Antônio da Platina, Orlando Pinheiro Ferraz Filho (fotos) perdeu a vida em torno de 17 horas do sábado, dia 19, numa cidade chamada Paraná, capital da província de Entre Ríos, na Argentina. Foi na Rodovia Nacional 12 com a Rodovia Provincial 10.

O fato envolveu um automóvel e seu condutor (de 83 anos) também se machucou. Dr. Orlando teve choque hipoglicêmico cardiogênico, ferimentos múltiplos graves, fratura de tornozelo na perna esquerda e pressão arterial baixa, não resistindo. Horas depois, morreu. O corpo está numa unidade de saúde (Hospital San Martin), do país vizinho. A burocracia emperra o traslado para o Brasil. Deverá demorar de 24 a 48 horas para chegar no Norte Pioneiro, ser velado e sepultado, ampliando o sofrimento da família e amigos. O transporte será de avião até Londrina e, na sequência, de carro fúnebre até Santo Antônio da Platina.

O Estado de Entre RÍos (que eles chamam de Província) fica a quase 500 km de Buenos Aires, e da cidade portenha até a Cidade Joia do Norte Pioneiro a distância é de 2812 quilômetros.

Ele tinha 64 anos, estava com sua motocicleta BMW 1.250 cilindradas(fotos com ele antes e após a colisão) quando sofreu o acidente. Aposentado, viajou a passeio com um grupo de amigos. A esposa seguiu de carro.

Vivia o melhor momento com a mulher, Ivonete, que estava na viagem, mas não na moto durante a ocorrência. Ela permanece na Argentina tratando dos trâmites burocráticos do traslado de corpo. Um dos filhos, Bruno, viajou de avião na tarde deste domingo para auxiliar.

Muito querido por todos, deixou três filhos médicos, André, Bruno e Juliane e quatro netos.

Estudou na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis.

A viagem era para festejar o aniversário de 40 anos de casamento. A cerimônia foi no dia 13 de abril de 1985.

O prefeito platinense Gil Martins se posicionou através de Nota de Pesar:

Meus sentimentos sinceros por esse momento tão difícil aos familiares, principalmente, rogamos que tenham força e fé. Quem partiu apenas seguiu caminho mais cedo, e um dia voltarão a encontrar-se na eternidade. Que Deus alivie a dor e conforte o coração.

Foi uma perda realmente irreparável.

O atual Presidente da Associação Médica do Paraná/Regional de Santo Antônio da Platina. Jorge Cendon Garrido, escreveu uma Nota:

Vale ressaltar que dez dias atrás, por iniciativa de um laboratório farmacêutico, participei s de um jantar com alguns amigos médicos que gostam de cantar. O Orlando participou conosco, cantou e mostrou-se radiante com a viagem de moto que iria fazer pela América do Sul. Uma grande perda para Santo Antônio da Platina e região.

Consternado com a perda irreparável do colega e amigo Orlando Ferraz Filho, assim que soube do ocorrido, encaminhei à AMP a triste notícia sobre o ocorrido.

Em seguida o Presidente da Associação Médica do Paraná, Dr. José Fernando Macedo, mandou-nos o texto a seguir: Lamentamos profundamente o falecimento de nosso colega Dr. Orlando e estamos à disposição onde pudermos ajudar seus familiares neste momento de dor e muita tristeza , que Deus em sua infinita bondade lhe dê a luz Eterna e conforte seus Familiares e Amigos.

O vice-presidente da entidade, Luciano Dias dos Reis também se manifestou:

Era obstreta renomado na nossa região. Foi co-fundador da Associação Médica de Santo Antônio da Platina.

Foi meu vice presidente e me sucedeu na presidência da AMP local.

Excelente profissional.

Ele era um daqueles colegas com vários bons predicados, cuja ausência será sentida.

A reportagem atualizará a cobertura a qualquer instante.

Leia também: https://npdiario.com.br/capa/morte-de-medico-repercute-no-parana-assista/