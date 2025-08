Ribeirão Claro: Dupla flagrada com cigarro eletrônico em colégio

É ato infracional

Na manhã desta segunda-feira (04), dois adolescentes foram flagrados utilizando cigarro eletrônico no banheiro do Colégio Cívico-Militar de Ribeirão Claro, no Centro. A ocorrência foi registrada como ato infracional análogo à receptação, já que o produto é proibido para comercialização e uso por menores de idade no Brasil.

O caso foi comunicado por um monitor da unidade escolar, que acionou as autoridades após identificar o uso do dispositivo eletrônico por parte dos estudantes. Uma equipe da Polícia Militar se dirigiu até o colégio e conversou com os responsáveis pelo setor disciplinar.

Durante a abordagem, os menores foram encontrados com um cigarro eletrônico da marca “Ignite”, que foi imediatamente apreendido. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou ambos até a Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão Claro para os procedimentos legais.

A dupla disse que havia adquirido o dispositivo em um comércio local. A Polícia Civil dará prosseguimento às investigações para apurar a origem do produto e identificar possíveis responsáveis pela venda ilegal. Também será acompanhado pelos órgãos de proteção à infância e juventude.

O uso, importação e comercialização de cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil por determinação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e do Ministério da Saúde.