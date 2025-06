É preso após tentar matar esposa e filhos

Ocorreu em Ribeirão do Pinhal; policiais ficaram feridos

No fim de semana equipes ROTAM foram acionadas para prestar apoio à Polícia Militar em uma grave ocorrência de violência doméstica, na qual o autor dos fatos apresentava comportamento extremamente agressivo e resistente e tentou matar seus familiares, em Ribeirão do Pinhal.

Quando a PM chegou ao local, encontrou a residência trancada e, ao tentar contato verbal, o agressor apareceu na porta. Contudo, ao perceber a presença policial, ele retornou rapidamente para o interior do imóvel e trancou novamente a porta. Devido à gravidade da situação e ao risco iminente à integridade da vítima e das crianças, os policiais realizaram o ingresso forçado na residência.

Ao entrarem, foram recebidos pelo agressor com extrema violência, sendo necessário o uso de força física para contê-lo e algemá-lo. Durante a intervenção, o cão do autor atacou um dos policiais, causando ferimentos na perna direita. Outro PM sofreu uma luxação no braço devido à resistência do agressor, todavia, conseguiram contê-lo e realizar a prisão.

A vítima relatou que seu esposo, após acordar repentinamente durante a madrugada, pegou uma carabina de pressão e se dirigiu até o quarto onde seus filhos dormiam, com a arma engatilhada. Aos gritos, declarou que mataria a esposa e os filhos. Ele então apontou a arma diretamente para o menino de 12 anos, demonstrando a intenção de disparar contra a criança. Em um ato desesperado para proteger seu filho, a mãe colocou a mão à frente da arma e, naquele momento, o agressor efetuou o disparo, atingindo a mão esquerda da mulher e causando escoriações.

O indivíduo foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por tentativa de homicídio, lesão corporal, ameaça, resistência, dano qualificado, e violência doméstica. No local, foram apreendidas duas carabinas de pressão calibre 5.5.