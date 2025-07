Homem é preso em Cambará por FURTO

Durante operação das polícias do PR e SP

Na manhã desta sexta-feira (25), uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Paraná e a Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem em Cambará. Ele é suspeito de envolvimento em furtos de gado no interior paulista.

A ação começou por volta das 6h no bairro Nova Cambará. Os policiais foram até a casa do suspeito, cumprindo um mandado de prisão. Ele foi encontrado no local, preso sem resistência e levado com segurança para os procedimentos legais. Em seguida, foi encaminhado para Itupeva (SP), onde as investigações continuam.

Além da prisão, foi feita uma busca na residência. A polícia apreendeu cinco celulares, documentos e um carro Renault Kwid, de cor prata.

A operação mostra a parceria entre as forças de segurança dos dois estados no combate a crimes que atravessam fronteiras.

As investigações seguem com a Polícia Civil de São Paulo.