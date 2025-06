Homem é PRESO por ameaça e incêndio na Platina: assista vídeos

Indivíduo brigou com a irmã

Na manhã de sábado (14), a Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de violência doméstica em Santo Antônio da Platina. Segundo a denúncia, uma mulher estava sendo ameaçada pelo próprio irmão, que é dependente químico e vinha apresentando comportamento agressivo nos últimos dois dias.

No primeiro chamado, os PMs fizeram buscas, mas não localizaram o indivíduo. Horas depois, a corporação foi novamente acionada, desta vez pelo Corpo de Bombeiros, por causa de um incêndio na Rua Ônix, no bairro Platina. O carro do autor, um VW Gol III, tinha sido incendiado em frente à casa da vítima (vídeo e fotos). A moça vive com o marido e duas crianças no imóvel.

A mãe dos envolvidos confirmou que o filho havia ameaçado colocar fogo no veículo para também atingir a residência.

Com a ajuda de imagens de segurança e informações de moradores, os policiais localizaram o homem em sua casa, onde estava destruindo objetos.

Durante a abordagem, ele resistiu à prisão e foi necessário o uso de técnicas de contenção.

O elemento foi levado ao pronto-socorro e, em seguida, encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.