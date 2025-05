Homem PRESO e menor apreendida

Polícia Militar contra tráfico de drogas em Jacarezinho

Policiais militares do 2º Batalhão realizaram uma operação contra o tráfico de drogas no município de Jacarezinho, em resposta a denúncias registradas anteriormente.

Durante diligências na Estrada da Esperança, bairro Água da Prata, as equipes ROTAM identificaram uma motocicleta Honda Fan vermelha posicionada na entrada de um determinado Sítio, condizente com as descrições de veículos utilizados para tráfico na região. O condutor foi abordado e, durante a busca pessoal, localizaram uma porção de maconha escondida dentro de seu coturno.

Ao ser questionado, confirmou que havia mais drogas na residência da propriedade rural. No interior, os policiais foram recepcionados por uma menor de idade, que admitiu auxiliar na distribuição dos entorpecentes. A jovem indicou onde as substâncias ilícitas estavam armazenadas. Sobre uma mesa na entrada da casa, foram encontradas seis porções de maconha embaladas e prontas para comercialização. No quarto do casal, os policiais localizaram uma porção adicional da substância, ainda sem embalagem.

Além das drogas, foram apreendidas três balanças de precisão e dois aparelhos celulares, utilizados para a atividade criminosa. Diante dos fatos, um homem foi preso e uma menor foi apreendida por envolvimento na comercialização da droga. Ambos foram conduzidos à sede da 1ª Companhia da Polícia Militar e, posteriormente, apresentados à 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho para as medidas cabíveis.