Interdição parcial da 369 em Cornélio Procópio

Motorista teve ferimentos médios

Na manhã desta segunda-feira, 24, ocorreu um tombamento no km 100 da BR-369, próximo ao trevo que dá acesso a Nova América da Colina.

O condutor foi imediatamente encaminhado para a Santa Casa de Cornélio Procópio, onde recebeu atendimento médico.

O acidente causou a interdição total do fluxo de veículos devido ao derramamento de carga na Rodovia.

A pista foi liberada por volta das 12h15, no entanto, o tráfego seguiu com restrições até de tarde. O sentido Cornélio Procópio fluiu pela faixa da direita, enquanto no sentido Londrina, os motoristas foram orientados a utilizar o acostamento.