Jacarezinho: Preso por Maria da Penha

Descumpriu de Medida Protetiva

A Polícia Civil, por meio de uma ação conjunta entre a 12a. Subdivisão Policial e a Delegacia da Mulher de Jacarezinho, realizou o cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra um homem de 44 anos, pelo descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada pela Justiça.

A operação foi realizada por agentes de polícia judiciária na Rua Rouxinol, número 950, no bairro Jardim São Luiz, onde o indiciado foi localizado e recebeu voz de prisão. O mandado foi expedido pela Vara Criminal de Jacarezinho, com base no artigo 24-A da Lei 11.340 (Lei Maria da Penha).

Segundo consta no boletim de ocorrência, a prisão transcorreu sem incidentes entre as 17h e 17h35. Após a detenção, o homem foi conduzido para exame de integridade física e posteriormente encaminhado ao sistema prisional local.

“Esta operação reforça nosso compromisso com a proteção das vítimas de violência doméstica. O descumprimento de medidas protetivas será sempre tratado com o máximo rigor pela Polícia Civil do Paraná, garantindo que a lei seja cumprida e as vítimas protegidas”, destacaram a delegada Carolinne dos Santos Fernandes e o delegado adjunto Tristão Antônio Borborema de Carvalho.

DENUNCIE PELO DISQUE 181

A Polícia Civil do Paraná reforça a importância das denúncias anônimas pelo canal 181. Se você presenciar ou souber de casos de violência doméstica, ameaça ou descumprimento de medidas protetivas, não se cale. Sua denúncia é fundamental para proteger vítimas e interromper ciclos de violência. O sigilo é absoluto e a segurança da vítima é prioridade. Disque 181 – sua ligação pode salvar vidas.