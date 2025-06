Jovem é preso por tráfico em Pinhal

Apreensão de cocaína e dinheiro em operação conjunta

Na manhã desta quinta-feira (12), a Polícia Militar do Paraná, por meio do 2º Batalhão, e a Polícia Civil realizaram uma operação conjunta para cumprir um mandado de busca e apreensão em uma casa localizada na Rua Synesio de Andrade Borges, no Centro de Ribeirão do Pinhal.

Um jovem de 20 anos foi abordado na residência. Durante a revista em seu quarto, os policiais encontraram uma pochete com seis pinos de cocaína, uma porção de maconha, um dichavador (moedor de erva) e R$ 368 em dinheiro trocado. Também foi apreendido o celular pessoal do suspeito, um aparelho da marca Redmi, cor preta com capa vermelha.

Em outro quarto da casa, dentro de uma cômoda, foram localizados mais 50 pinos de cocaína prontos para venda. No mesmo cômodo, dentro de uma caixa, os policiais encontraram uma balança de precisão, 277 pinos vazios (do tipo usado para embalar cocaína) e mais uma bucha de maconha. Os pinos vazios tinham a mesma aparência dos que estavam cheios.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia de Ribeirão do Pinhal.

Essa operação integrada mostra a força da parceria entre a Polícia Militar e a Polícia Civil na luta contra o crime. A união das forças de segurança tem trazido resultados positivos na região do Norte Pioneiro, reforçando o compromisso com a proteção da população e a manutenção da ordem.