Mais de 100 quilos de maconha em J. Távora

Levada de Londrina para Piracicaba

Na noite de segunda-feira, dia 02, a Polícia Militar de Joaquim Távora, realizou a apreensão de 101,80 kg (cento e um quilos e oitocentos gramas) de maconha durante patrulhamento de rotina na área central da cidade. A ação teve início após o motorista de um GM Onix vermelho ter um comportamento suspeito ao avistar a viatura, realizando manobras bruscas e fugindo em alta velocidade.

Após perseguição, o veículo foi interceptado na Rua Barão do Rio Branco.

De acordo com a PM, o motorista, de 35 anos, morador de São Paulo, confessou estar transportando drogas de Londrina para Piracicaba/SP, onde receberia R$ 5 mil pelo serviço . No bagageiro, os policiais encontraram quatro caixas com diversos tabletes de maconha.

O homem foi preso em flagrante e apresentado, junto com o veículo e os entorpecentes, à Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis.