Mistério: Assassinado mototaxista em Santo ANTÔNIO DA PLATINA

Na tarde desta sexta-feira

Admilson Faustino (foto) profissional de um mototáxi, localizado na Rua Vinte e Quatro de Maio, foi assassinado na tarde desta sexta-feira. dia primeiro, numa estrada de terra no bairro rural Água Branca, em Santo Antônio da Platina.

Corpo de Bombeiros acionado às 16h30m e, posteriormente, o SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). As Polícias Militar e Civi e o Instituto Médico Legal também estiveram no local, onde o corpo estava no chão ao lado da motocicleta.

Era casado e tinha dois filhos.

Pode ter sido execução, latrocínio ou homicídio.

Corpo encontrado a cerca de 120 metros da rodovia PR-439 (próximo da ponte do rio Cinzas) no trecho entre Ribeirão do Pinhal.

Recebeu tiros no crânio (nuca) e pescoço.

A região possui várias chácaras.

A CNH (Carteira Nacional de Habilitação e o celular foram apreendidos.

Ainda não há informações críveis sobre motivação e autoria.

Mais detalhes a qualquer momento.