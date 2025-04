Morre em Carlópolis e é sepultado em Santo ANTÔNIO da PLATINA

Faleceu por atropelamento

Neste domingo à noite, dia 27, conforme dados colhidos no local trafegava um VW/Gol, na PR-218 sentido Carlópolis para a divisa com o estado de São Paulo quando no KM 6 envolveu-se num acidente atropelando um homem de 46 anos. O óbito foi no local.

A motorista era uma jovem de 20 anos, carro com placas de Fartura/SP. Compareceu no local a Policia Civil, Criminalística e o IML (Instituto Médico de Legal) de Jacarezinho.

O corpo de Claudemir Martins (foto) , velado na Igreja Embaixadores de Cristo ( Rua Dario vilela Bittencourt,nº671 Jardim São Pedro) só foi sepultado nesta terça-feira, dia 29, no cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina.