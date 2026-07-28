Morre em colisão frontal em Andirá

Acidente entre caminhonete e Saveiro ocorreu de madrugada

Um morador de Ourinhos(SP), de 42 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (28) em um grave acidente na BR-369, em Andirá. A colisão frontal foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 0h50, no quilômetro 34 da rodovia.

O acidente envolveu uma caminhonete Nissan Frontier e uma Volkswagen Nova Saveiro. De acordo com o levantamento pericial realizado pela PRF, a Frontier seguia no sentido crescente da rodovia quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a Saveiro, que trafegava no sentido oposto.

Com o impacto, a caminhonete permaneceu sobre a faixa de rolamento do sentido decrescente, enquanto a Saveiro saiu da pista e parou às margens da rodovia.

O motorista da Nissan Frontier, um homem de 53 anos, morador de Andirá, sofreu ferimentos e foi socorrido para atendimento médico no município.

Já o condutor da Saveiro, residente em Ourinhos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal (IML).

Segundo a PRF, o acidente ocorreu em um trecho de pista simples e reta, com pavimento seco, acostamento e boas condições de visibilidade, apesar de ser durante a madrugada. No local, a velocidade máxima permitida para ambos os veículos é de 100 km/h.

A Polícia Rodoviária Federal reforçou que a invasão da pista contrária está entre as principais causas de colisões frontais nas rodovias federais. De acordo com a corporação, esse tipo de acidente costuma apresentar alta gravidade devido à força do impacto, motivo pelo qual orienta os motoristas a respeitarem a faixa de circulação e manterem atenção constante durante a condução.

Reportagem: Cleverson Rodrigues